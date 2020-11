Bando europeo per diventare imprenditori: formazione gratuita e premio in denaro

Liguria. Sviluppare la propria idea d’impresa oggi è possibile partecipando al bando europeo del progetto “Success” che permette di frequentare un percorso di formazione specifico per chi desidera avviare un’attività e concorrere per ricevere un premio in denaro, valutato da una commissione transfrontaliera, finalizzato alla registrazione della nuova impresa entro maggio 2021. A dare la notizia è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.

Il progetto è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Interregionale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 con l’obiettivo è di promuovere l’occupazione sostenendo la creazione di impresa, attraverso una rete transfrontaliera di servizi di scouting, coaching e tutoring, nelle filiere prioritarie del Programma.

Per partecipare al bando bisogna essere intenzionati ad avviare un’impresa nei settori: nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili, biotecnologie e essere residenti in Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica o Costa Azzurra.

I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare al Success Pitching Day che si svolgerà in Sardegna a giugno 2021: qui gli aspiranti imprenditori potranno incontrare partner, finanziatori e soggetti pubblici interessati a supportarli.

Le candidature devono essere presentate entro il 30 novembre 2020. Per il bando e la modulistica clicca qui.