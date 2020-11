Liguria. Ancora un bel gesto di solidarietà per gli ospedali della Liguria, donate 800 maschere protettive, dotate di filtro FFP3 e riutilizzabili, dall’Associazione Babboleo Onlus.

I dispositivi permetteranno al personale sanitario che lavora nelle terapie intensive a contatto con il virus di proteggersi ulteriormente.

“Sono orgoglioso dei liguri e della grande generosità che hanno saputo dimostrare in questi mesi per stare vicini alla nostra sanità, sempre in prima linea per la salute di tutti noi. Siamo una grande comunità e uniti ce la faremo” commenta il presidente Toti in una nota.