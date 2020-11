Autofiori, ok le gallerie di A10 e A6: concluse le verifiche tecniche

Ponente. Autostrada dei Fiori, concessionaria delle tratte autostradali A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia, rende noto che, al termine di una serie di visite tecniche effettuate, il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona ha attestato il rispetto delle prescrizioni antincendio richieste dalla Commissione Permanente delle Gallerie per le gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri situate sul territorio savonese nelle rispettive tratte gestite dalla società.

Tali misure, insieme ad altre, erano state prescritte dalla Commissione Permanente per le Gallerie per garantire il livello di sicurezza equivalente nelle gallerie autostradali durante il periodo di completamento degli interventi previsti dalla norma (D. Lgs 264/06 che recepisce la Direttiva Europea in materia di sicurezza delle gallerie della rete TEN-R).

“Il positivo esito delle verifiche si deve all’implementazione di una serie di specifiche misure gestionali realizzate da Autostrada dei Fiori: sorveglianza antincendio con personale addestrato e dotato di specifici veicoli adeguatamente attrezzati, posizionamento agli imbocchi delle gallerie di riserve d’acqua a disposizione dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi e fornitura di appositi kit di primo intervento per il confinamento dei liquidi sversati” afferma la concessionaria.

“Autostrada dei Fiori prevede il completo adeguamento alle prescrizioni previste dalla norma entro il 2023 per il tronco A10, come da tempistiche richieste dalla Commissione Permanente delle Gallerie, ed entro il 2022 per il tronco A6, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza data” conclude Autofiori.