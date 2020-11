Savona. L’Asd Savona Calcio, tramite aziende che sono sue sponsor e partner, cerca di dare un piccolo ma significativo ristoro alle strutture ospedaliere e ai suoi pazienti in lotta contro il Covid-19.

Nella giornata odierna l’azienda Speedwheel e la gelateria Lecca Lecca di Savona hanno offerto delle porzioni di gelato per dare qualche minuto di conforto e normalità ai pazienti e al personale del padiglione Dermatologia e medicina infettiva dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sono state consegnate personalmente dal vicepresidente Simone Marinelli che ha promesso che nei prossimi giorni ci saranno altri interventi dello stesso tenore “per non dimenticarci di chi soffre e lavora per i meno fortunati“.