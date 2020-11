Artigianato, firmato l’accordo interconfederale: rafforzato il sistema bilaterale

Liguria. La Uil, insieme alle altre due confederazioni sindacali, ha firmato l’Accordo interconfederale attuativo dell’intesa siglata nel 2016 sulla riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali con Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, Claai,.

L’Accordo conferma il ruolo di autorità salariale del CCNL e prevede, inoltre, un irrobustimento del sistema bilaterale di welfare che, nell’artigianato, copre tutti gli ambiti, a partire dalla formazione, dal fondo di solidarietà bilaterale e dalla sanità integrativa, con l’impegno di dotarsi anche della previdenza complementare. Una sezione è riservata anche al tema della rappresentanza.

“Questo accordo rafforza le relazioni tra le parti e conferma la centralità della contrattazione collettiva. – dichiara Piero Billo, responsabile artigianato per la Uil Liguria – L’accordo è un segnale forte perché evidenzia come il nostro sistema contrattuale e le relazioni industriali partecipative siano fondamentali per il supporto alle attività economiche, potenziare l’occupazione e garantire le migliori tutele per le lavoratrici e i lavoratori”.

A distanza di quattro anni dall’Accordo quadro, si rendono operative le modalità di applicazione, anche alla luce delle trattative in corso per quasi tutti i rinnovi dei CCNL di comparto che, sicuramente, accoglieranno ulteriore impulso da questo testo interconfederale.

Tra le altre cose, sono state confermate l’esigenza della continuità contrattuale e l’articolazione in pari cogenza dei due livelli, nazionale e territoriale, favorendo su tutto il territorio nazionale la pratica della contrattazione di secondo livello