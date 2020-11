Andora piange la scomparsa di don Michele Bazzano

Andora. Lutto nella comunità parrocchiale e andorese per la scomparsa di don Michele Bazzano, aveva 92 anni.

Negli anni è stato sempre un punto di riferimento non solo per l’ambito religioso, ma per tutta la comunità andorese.

I funerali si terranno domani, martedì 17 novembre, alle ore 15.00, nella parrocchia di San Giovanni ad Andora. Questa sera, alle ore 20 e 30, sarà recitato il Santo Rosario: numerosi in queste ore i messaggi di cordoglio e commozione per la morte del noto parroco andorese.

Nel manifesto funebre, come avrebbe voluto lo stesso don Michele, “no fiori, ma offerte per le parrocchie povere”.

Al termine dei funerali la salma sarà tumulata nel cimitero di San Giovanni.