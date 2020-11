Anche Savona aderisce a “Io leggo perchè”: l’iniziativa per donare libri alle nostre scuole

Savona. Anche la città della Torretta partecipa alla grande iniziativa “Ioleggoperché”, dedicata alla promozione della lettura e all’arricchimento della biblioteca di alcune scuole del savonese.

Organizzata dall’Associazione Italiana Editori, e sostenuta a Savona dalla libreria Ubik, l’iniziativa in vigore fino al 29 novembre, prevede l’acquisto di un libro da donare a una scuola della nostra provincia.

“Sono già decine i libri donati in questi giorni dai cittadini savonesi, un gesto simbolico di grande generosità e sensibilità, in un momento sociale ed economico così difficile non solo per le persone, ma anche per le scuole stesse” affermano dalla libreria Ubik.

“Al centro dell’iniziativa ci sono i libri, le persone, tutti gli organismi e le iniziative che hanno a cuore la lettura e in generale la cultura – spiegano – L’iniziativa ha permesso di donare in 4 anni in Italia oltre 1 milione di libri e ha coinvolto nella scorsa edizione 15.000 scuole e oltre 3 milioni di ragazzi”.

“Rafforzare il patrimonio delle biblioteche scolastiche, attraverso la donazione di libri da parte dei cittadini, riveste grande valore culturale e civico particolarmente in questo periodo. Rivolgo un saluto a tutti coloro che sono coinvolti nell’iniziativa #ioleggoperché, con l’auspicio di pieno successo. E rivolgo ai ragazzi gli auguri di buona lettura” concludono.

Per donare i libri è possibile rivolgersi alla libreria Ubik anche a distanza sul sito e sull’app IO Lettore.

Le scuole della provincia gemellate con la libreria Ubik, a cui poter donare un libro sono a Savona:

Scuola infanzia Astengo

Scuola infanzia Munari

Scuola primaria Astengo

Scuola primaria Marconi Callandrone

Scuola primaria Mignone

Scuola media Pertini

Scuola secondaria Boselli

Scuola secondaria Itis Ferraris.

Nelle Albisole:

Scuola infanzia Negri

Scuola infanzia Barbottina

Scuola primaria Barile

Scuola primaria Della Rovere

Scuola media De Andre’.

A Quiliano e Valleggia:

Scuola primaria Allievo

Scuola primaria Peressi

Scuola media ai Martiri della Libertà.

A Cairo e Carcare:

Scuola infanzia biblioteca Crosa

Scuola primaria Rodari

Scuola primaria San Giuseppe

Scuola primaria Ramognino

Scuola media Mameli

Scuola media Abba

Scuola media Scauri