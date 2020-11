Albissole e Loano, un concorso per gli studenti che si recano scuola in modo “green”

Provincia. Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Loano, nell’ambito della progettazione regionale in materia di educazione ambientale, lancia un’importante sfida rivolta a tutte le classi delle quattro scuole primarie presenti sul territorio.

Obiettivo del concorso è quello di incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali e non solo. Un esempio: in questo periodo di emergenza sanitaria, il servizio pedibus, nel pieno rispetto della normativa, costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta.

Il concorso avrà decorrenza da lunedì 16 novembre a martedì 15 dicembre 2020. In questo arco di tempo ogni classe sceglierà due settimane in cui monitorare i propri spostamenti. Gli alunni coinvolti dovranno impegnarsi a effettuare il percorso casa-scuola nel modo più ecologico possibile. Saranno assegnati punteggi differenti sulla base della sostenibilità del mezzo di trasporto con cui i bambini si recheranno a scuola: piedi, bici, pedibus, scuolabus, auto ecc.

Le classi potranno inoltre guadagnare punti bonus in caso di nuove iscrizioni ai servizi pedibus, laddove attivi, ma anche e soprattutto in caso di nuove disponibilità di volontari accompagnatori.

La classe che totalizzerà il punteggio più alto, e quindi risulterà più virtuosa, vincerà il concorso e ogni alunno della classe riceverà un regalo “ecologico”. Verrà premiata una classe per plesso scolastico.