Albissola Marina. E’ pericolante la ringhiera della passeggiata in prossimità della Margonara, lungo la via Aurelia che collega Albissola Marina e Savona.

La ringhiera di protezione che separa lo strapiombo vista mare e il marciapiede che permette di raggiungere a piedi e in bicicletta la Passeggiata degli Artisti è stata segnalata dal Comune di Albissola Marina ad Anas, organo competente, per un rapido intervento di messa in sicurezza.

Al momento, la ringhiera e la terrazza panoramica sul mare, entrambe pericolanti, sono state delimitate da apposita rete da cantiere e rese inagili. Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti afferma: “Sono anni che la ringhiera versa in condizioni fatiscenti, nonostante Anas non avesse riscontrato neppure le nostre segnalazioni. E’ giunto il momento di fare un’ordinanza ad hoc”.

In attesa degli interventi risolutivi, la raccomandazione è di prestare attenzione e di non appoggiarsi alla ringhiera.