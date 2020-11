Albissola Marina. E’ prevista entro fine anno la conclusione della palestra a cielo aperto allestita all’interno del “nuovo” parco Puccio di Albissola Marina. A dirlo è l’assessore al verde pubblico, arredo urbano e smart city Luigi Silvestro.

In questi ultimi mesi, lo avevamo anticipato, si è provveduto a installare alcuni attrezzi ginnici che resteranno a disposizione di tutti e le particolari sedute a forma di casetta. Gli ingredienti necessari per creare un ambiente verde e tranquillo per fare sport o leggersi un libro all’aria aperta. All’interno del parco – grazie al progetto realizzato dallo studio albissolese Peluffo & partners – verranno infatti ricavate delle nicchie, grazie alle quali prenderà vita una sorta di biblioteca pubblica, dove sarà possibile prendere, portare e leggere libri in relax.

I lavori avrebbero dovuto essere completati a novembre, ma per ragioni di Covid le operazioni hanno subito alcuni rallentamenti. Le ultime previsioni però sono ottimistiche: “La palestra pubblica sarà pronta entro fine anno – afferma l’assessore Silvestro – Restano ancora da completare la pavimentazione in legno dedicata allo yoga e all’allenamento libero, il tavolo in cemento per il ping pong e la realizzazione del ‘giardino’ in ceramica all’ingresso del parco Puccio”.

Bisognerà intervenire anche per installare un nuovo impianto di irrigazione, nuovi punti luce e per restaurare il cancello con relativo impianto di automazione. Per evitare vandalismi, il Comune di Albissola Marina provvede anche a installare un sistema di videosorveglianza per controllare l’intera zona.

Al momento il parco non è agibile a causa dei lavori che vengono effettuati giornalmente, ma presto la nuova palestra sarà in grado di soddisfare la voglia di sport dei cittadini.