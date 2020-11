Albisole. A partire dal 1° dicembre verrà nuovamente attivato lo sportello psicologico all’interno dei plessi scolastici di Albisola Superiore e Albisola Marina.

Si tratta di una misura a sostegno degli studenti delle due scuole secondarie di primo grado fornita attraverso fondi dell’Ambito Territoriale Sociale n° 28 delle Albisole. “Anche quest’anno abbiamo ricevuto la richiesta di dare continuità a questo servizio da parte della dirigente scolastica Rosalba Malagamba a nome dei genitori e del consiglio d’istituto – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio -, richiesta che con la collega assessore Elisa Tomaghelli di Albissola Marina abbiamo ritenuto di accogliere sia per l’efficacia che tale spazio ha dimostrato di avere negli scorsi due anni sia per il frangente molto particolare che, a causa della pandemia, i ragazzi si trovano oggi a dover affrontare”.

Foto 2 di 2



“Lo sportello era stato istituito a livello sperimentale due anni fa ma il gradimento dei ragazzi e delle famiglie e lo scenario così difficile di quest’anno ne suggeriscono la prosecuzione” aggiunge Sprio. Per tale motivo, vista la necessità di adottare precauzioni volte al contenimento della diffusione del virus le due scuole metteranno a disposizione degli studenti un’aula ed un pc per collegarsi via web con la coordinatrice e psicologa del “Centro Ragazzi”, dottoressassa Renata Chiminello, che gestirà l’incontro su un’aula virtuale per complessive due ore a settimana tutti i martedì alternativamente fra le due Scuole.

Lo sportello è stato aggiunto ai servizi socio-educativi per minori residenti nell’Ambito Territoriale Sociale n. 28 attualmente affidati alla Cooperativa Sociale “Progetto Città”.