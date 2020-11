Albenga vs Sant’Olcese, derby ligure per la semifinale del Torneo “Fun whit flags”

Albenga. E’ un derby tutto ligure quello che deciderà la seconda finalista del Torneo indetto dalla pagina Facebook “Fun with flags”. Sarà infatti la vincente della sfida accesissima tra i vessilli dei comuni di Albenga e quello di Sant’Olcese a sfidare Giulianova domani nella finalissima che decreterà finalmente il vincitore.

I due comuni liguri sono arrivati alla semifinale dopo una lunghissima gara, un gioco iniziato il 27 luglio diventato virale che sta appassionando migliaia di followers. Nato dalla pagina facebook Fun whit flags, che si occupa di bandiere e vessilli, con l’intento di divulgazione vessillogica e per promuovere la conoscenza dei piccoli comuni italiani, sta appassionando migliaia di cittadini che su Facebook fanno a gara per votare il comune preferito.

Si sono iscritti al Torneo ben 192 tra comuni piccoli e medi, iscritti alla gara dai followers. Il gioco era composto da 64 gironi, con tre comuni partecipanti ad ogni manche di gioco. Mano a mano è cresciuto e la gara si è fatta appassionante, coinvolgendo gli abitanti di ogni comune che si sono attivati per votare e far votare il proprio comune con un like. La vincente di ogni girone si è qualificata per i trentaduesimi di finale, poi i sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali. Fino a giungere alla finalissima che si terrà domani, 30 novembre.

Il gioco non prevede un premio, ma solo la visibilità e la promozione del Comune e la soddisfazione di aver fatto vincere il proprio vessillo. Una gara tutta online che ha mobilitato cittadini, amministratori comunali. Questa sera alle 22 scopriremo se Albenga sarà riuscita o meno ad approdare alla finalissima: nel momento in cui scriviamo è lievemente in svantaggio, 2516 a 2315. Per votare andare su questo post e cliccare sulla reazione “cuore”.