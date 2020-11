Albenga. L’ufficio postale di via dei Mille ad Albenga da questa mattina, e per tre giorni, resta chiuso per manutenzione.

Ad ogni chiusura di uffici pubblici o banche scatta la psicosi Covid: nel consueto orario di apertura i clienti in fila non hanno fatto a meno di indignarsi per la mancanza del servizio postale e di far nascere alcune supposizioni su possibili contagi in ufficio.

Ma in questo caso, come precisato da Poste Italiane, si tratta di alcuni interventi di manutenzione: “Alla base della chiusura dell’ufficio solo motivi tecnici. E’ infatti in corso un intervento di manutenzione degli impianti che terrà chiusa la Posta da oggi. La riapertura è prevista già per il 14 novembre”.

Per mitigare i disagi ai clienti, è stata disposta l’apertura della filiale di Vadino in orario continuato fino alla 19.