Albenga, tamponi dal finestrino dell’auto anche nel park del casello autostradale

Albenga. Nel parcheggio del casello autostradale sarà allestita la nuova tenda per Drive-through della Difesa, nel quale Asl e forze militari coopereranno per effettuare tamponi per il Coronavirus.

“Ancora una volta Albenga si è resa disponibile a partecipare alla lotta contro l’epidemia da Coronavirus – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – La nostra città è stata scelta per la sua centralità a livello logistico. Attraverso la collaborazione tra Comune e Autostrade abbiamo individuato, quale area idonea per un nuovo Drive-through, quella del parcheggio del casello autostradale di Albenga, che rende il servizio facilmente raggiungibile anche da coloro che arrivano dai comuni limitrofi, senza andare ad incidere sul traffico cittadino. Il parcheggio potrà continuare ad essere utilizzato dagli utenti, infatti il Drive-through prevede che il tampone sia effettuato all’interno del proprio veicolo”.

“Questa iniziativa che accogliamo con entusiasmo, capita proprio il 4 novembre, data in cui si festeggia la Giornata delle Forze Armate che in questo anno davvero complicato si sono rese disponibili alla lotta contro la pandemia affrontando situazioni particolarmente difficili e collaborando oggi alle operazioni necessarie per poter realizzare più tamponi attraverso uno screening diffuso sul territorio, procedura efficace dal punto di vista diagnostico” conclude il primo cittadino.

L’allestimento del nuovo Drive-through non prevedrà l’eliminazione di quello già presente in Piazza Petrarca (davanti alla Croce Bianca), che sarà messo a disposizione dei pediatri di libera scelta e dei medici di famiglia che eseguiranno i tamponi, così come era già stato concordato nei giorni scorsi.