Albenga, scomparsa di Alessandra Dagnino: donati gli organi

Albenga. “Mia sorella Alessandra, per gli amici ‘Rossa’, era una ragazza solare, sempre vulcanica, positiva, generosa, pronta ad aiutare chi fosse in difficoltà, anche quando era lei stessa ad avere pensieri. Ha accudito i suoi bimbi con tanto affetto e sorrideva alla vita, pensando, come forse fa ogni mamma, al futuro dei suoi bimbi Gabriele e Matteo”. A parlare è la sorella di Alessandra Dagnino, storica titolare del Blue Side di Albenga scomparsa prematuramente ieri all’età di 44 anni (leggi QUI la notizia)

“La nostra forza – racconta la sorella di Alessandra – è sempre stata e sempre sarà la famiglia, i nostri cugini che sono tutti fratelli e sorelle, anzi di più. La sua generosità permetterà ad altre persone di condurre una vita più serena, perché mia sorella Alessandra ha donato i suoi organi”.

“Son sicura che dall’alto ci saprà guidare nelle scelte giuste e darà forza e coraggio a tutti noi” conclude.

I funerali di Alessandra Dagnino si svolgeranno domani, martedì 10 novembre, nella Parrocchia di Santo Stefano in Villanova.