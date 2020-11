Albenga, prova a prendere a calci e pugni un carabiniere: arrestato un 37enne

Albenga. Ieri sera i Carabinieri della Stazione sono intervenuti in Via Cavour, ad Albenga, sollecitati da alcuni cittadini che hanno chiamato il 112 poiché due stranieri si stavano picchiando.

La pattuglia giunta sul posto ha trovato soltanto uno dei due contendenti, con evidenti ferite al capo. Hanno quindi chiamato l’ambulanza che ha soccorso l’uomo portandolo al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona.

Subito dopo si sono messi sulle tracce dell’aggressore che è stato individuato in P.zza San Francesco. Alla vista dei militari, l’uomo, che era in stato di forte agitazione, si è scagliato contro di loro, cercando di aggredirli con calci e pugni.

I tre militari di pattuglia sono però riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Rinchiuso in camera di sicurezza questa mattina comparirà davanti al Giudice per la convalida dell’arresto.