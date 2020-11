Albenga piange la scomparsa di Alessandra Dagnino, aveva solo 44 anni: martedì i funerali

Albenga. La città delle Torri è in lutto per la scomparsa della commerciante Alessandra Dagnino. Aveva solo 44 anni.

Ne danno il triste annuncio il marito Cristiano, la mamma Maurizia, i figli Matteo e Gabriele, la sorella Silvia con Paolo, la zia Gabriella, i cugini Patrizia, Raffaella e Gabriele e i nipoti Giorgio, Giulio, Juliette, Bianca, Cecilia, Eleonora, Sebastian ed Aurora, la “zia” Piera, Yoleinny e tutti i parenti.

Storica titolare del Blue Side, il bar sul lungo mare Colombo, e di un negozio di scarpe in centro storico, era madre di 2 gemellini di tre anni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata per un aneurisma che l’aveva colpita durante la notte. La donna delle pulizie l’aveva ritrovata riversa a terra, con i bimbi accanto a lei.

La tempestività dei soccorsi in questi casi è fondamentale per il trattamento, ma purtroppo in questo caso le ore trascorse hanno aggravato la sua condizione. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito.

Tutta la città di Albenga la conosceva e ora la comunità si stringe attorno alla famiglia e al marito Cristiano nel cordoglio di questo drammatico lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione, anche via social.

I funerali avranno luogo martedì, alle ore 10.00, nella chiesa di Santo Stefano a Villanova d’Albenga. Domani, lunedì 9 novembre, la salma sarà trasportata presso la chiesa della S.S. Annunziata di Bastia d’Albenga per il Santo Rosario che sarà celebrato alle ore 18 e 30.

Per l’ultimo saluto alla commerciante albenganese la famiglia chiede non fiori ma offerte all’Istituto Gaslini di Genova.