Albenga. Ad Albenga proseguono gli interventi di pulizia di rii e canali secondo la programmazione che, anno dopo anno e a rotazione, porta a interventi a tutela di tutto il territorio.

La cooperativa “Futuro Insieme” oggi ha iniziato la pulizia di Rio Avarenna. Afferma l’Assessore Gianni Pollio: “Questo intervento darà una risposta importante ai cittadini residenti in zona Vadino oltre ad andare a tutelare ambiente e territorio”.

Foto 3 di 3





“Voglio segnalare anche gli interventi che stiamo facendo sul verde pubblico ed in particolare la potaturadelle magnolie in via Dalmazia – aggiunge l’assessore Pollio – , oltre agli sfalci e le manutenzioni sul nostro territorio per le quali ringrazio i nostri uffici e operatori comunali”.