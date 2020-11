Albenga, il municipio si illumina di verde per la “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Albenga aderisce alla “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Domani, venerdì 20 novembre, la facciata del municipio sarà illuminata di verde.

Questa data, infatti, dal 1989, celebra la ricorrenza dell’approvazione della Convenzione Onu dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti.

Quest’anno, tale ricorrenza assume un significato particolare, perché, mai come ora, i bambini e gli adolescenti stanno vivendo una condizione di fragilità e di fatica psicologica e sociale.

Per dare visibilità a questa situazione e per testimoniare l’impegno a tutelare il benessere di bambini e adolescenti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha proposto ai Comuni italiani di mandare insieme un messaggio alla cittadinanza attraverso un gesto simbolico e significativo: illuminare i siti più significativi delle città con il colore verde, un colore che rappresenta la vitalità, il rinnovamento e, non in ultimo, la speranza.

L’hastag dell’iniziativa sarà: #cicoloriamodiverdeperidirittidiinfanziaeadolescenza