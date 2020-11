Albenga, Confcommercio al Comune: “Parcheggi gratis nei weekend di dicembre”

Albenga. Parcheggi blu gratuiti nei weekend di dicembre. Una “richiesta di sensibilità”, come la definisce la presidente di Confcommercio Lorenza Giudice, per “agevolare il più possibile gli spostamenti nella nostra provincia e nello specifico ad Albenga, per dare un segnale concreto di supporto al commercio locale, per contribuire alle molteplici iniziative atte a sostenere il #compralocale fortemente voluto da Istituzioni ed Associazioni di Categoria”.

La richiesta è stata avanzata oggi da Giudice con una lettera al sindaco Riccardo Tomatis. “Confcommercio chiede all’amministrazione e alla società di gestione delle zone a sosta blu che in accordo possano concedere dal prossimo fine settimana 28 novembre 2020 e per tutti i weekend di dicembre, prima delle festività natalizie la sosta gratuita”.

“Più che mai, durante i continui lockdown, il commercio ha dimostrato la sua importanza nel rendere non solo viva e sicura la città ma garantendo un supporto fondamentale alla socialità stessa, i nostri commercianti credono che la gratuità del parcheggio possa essere un incentivo a fare acquisti nei negozi” conclude.