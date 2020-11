Albenga, Ciangherotti (FI): “No alla trasformazione dei luoghi della cultura in locali commerciali e artigianali”

Albenga. “La storia, la cultura, i luoghi dove si fa e si diffonde la cultura, devono essere tutelati da chi ha a cuore il futuro, sociale ed economico di Albenga. Sono convinto che la cultura sia uno degli assi portanti per lo sviluppo economico della nostra città”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

“Per questo, mediante una mia delibera che ho appena protocollato per iscriverla all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, propongo all’amministrazione Tomatis di integrare le vigenti Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale per tutelare tutti i luoghi dove si fa cultura, musei, sale mostra, sale congressi, sale di intrattenimento. Una fitta e ricca rete di luoghi che caratterizzano e arricchiscono soprattutto il centro storico di Albenga”.

“Ed è proprio per il centro storico che propongo delle norme che impediscano la trasformazione dei locali dove si fa cultura in locali commerciali e artigianali, una proposta che vuole salvaguardare, valorizzare, sviluppare l’offerta culturale anche in chiave turistica”.