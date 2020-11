Borghetto, camion a fuoco in A10: vigili del fuoco mobilitati

Borghetto/Albenga. Ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.45 un camion fermo in una piazzola sull’autostrada A10 situata pochi metri prima dell’uscita di Borghetto Santo Spirito (direzione Genova).

Ancora ignote le cause dell’incidente. Le fiamme, divampate da un cestello posto sulla vettura, non hanno coinvolto persone. Il traffico sull’autostrada è rimasto scorrevole in entrambe le direzioni.

A spegnere l’incendio è intervenuta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso con successo dopo alcuni minuti.