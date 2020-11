Albenga. Presso le farmacie comunali di Albenga è attivo il servizio “Prenota i tuoi farmaci da casa” per evitare code e inutili attese.

Per prenotare il proprio farmaco occorre:

– collegarsi al sito web: ricettainfarmacia.it,

– scegliere la provincia e la farmacia presso la quale si vuole ricevere il farmaco,

– inserire il numero della ricetta e il codice fiscale,

– si sarà ricontattati quando il farmaco sarà disponibile per poterlo ritirare quando si vuole.

“Voglio ringraziare tutti i farmacisti per il lavoro fatto fino ad oggi anche in questo periodo di pandemia – afferma Martina Isoleri consigliere delegato alle farmacie – I nostri farmacisti si sono dimostrati sempre all’altezza della situazione e hanno svolto, con grande impegno e senso di responsabilità il loro lavoro. Il servizio, che permette di prenotare il proprio farmaco direttamente da casa evitando inutili attese o di recarsi più volte in farmacia, permette di migliorare ancor più il servizio che offriamo ai cittadini”.

Il consigliere comunale coglie l’occasione per invitare i cittadini a seguire la pagina Facebook “Farmacie Comunali di Albenga” dove vengono inserite notizie, offerte e le nostre campagne promozionali.