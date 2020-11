Alassio, al via anche ai lavori di rio Serre

Alassio. E’ stato consegnato nei giorni scorsi anche il cantiere per la “Risistemazione ed adeguamento della sezione di deflusso di rio Serre sotto la S.S. n. 1 Aurelia fino allo sbocco a mare” ad Alassio.

“Il progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Franca Giannotta – a firma dell’Ing. Davide Angellotti di Albenga, prevede la mitigazione del rischio idraulico nel tratto di tombinatura terminale del rio che attraversa la via Aurelia e sfocia all’altezza dei Bagni Serre, nel tratto compreso fra il sottopasso ferroviario e lo sfocio a mare”.

Il quadro economico dell’opera ammonta ad 274.032 euro.

“L’intervento – dettagliano dall’ufficio demanio – consta, in sintesi, della realizzazione di un nuovo scatolare ad elementi prefabbricati giuntati in opera, in sostituzione di quello esistente, avente sezione rettangolare di dimensioni adeguate alla portata del corso d’acqua”.