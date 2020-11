Alassio, una quindicina di sanzioni. Vicesindaco: “L’attenzione non deve venire meno anche se nostra città virtuosa”

Alassio. Sono circa una quindicina le sanzioni effettuate nel corso delle ultime settimane per il mancato utilizzo delle mascherine all’aperto, ma numerose sono anche le segnalazioni che continuano a pervenire alle forze dell’ordine di Alassio. A dirlo è Francesco Parrella, comandante della polizia municipale nella “città del muretto”.

“Le ultime notizie giunte dalla Regione Liguria e dal Ministero della Sanità ci hanno fortemente penalizzato – afferma Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio a nome di tutta l’amministrazione comunale, della cittadinanza e delle imprese costrette nuovamente a chiudere i battenti per i prossimi 14 giorni – Una decisione quella che ci cade addosso che certo gli alassini non meritano anche perchè, numeri alla mano, abbiamo una percentuale di positivi davvero in controtendenza rispetto a numeri nazionali e perché la cittadinanza tutta, nel bene e nel male ha sempre dimostrato di saper rispettare le regole”.

“​Come amministrazione stiamo per varare ulteriori aiuti rivolti alla cittadinanza – prosegue Galtieri – alcuni sono già operativi come il taglio della Tari per le utenze non domestiche del 40% e il bando per il sostegno alla locazione per le utenze domestiche. In arrivo il bando per il contributo per le bollette e quello per l’acquisto di generi alimentari. Insieme agli uffici finanziari e all’assessore Mordente stiamo verificando come spostare risorse per sostenere la cittadinanza. Il nostro pensiero in merito alle restrizioni imposte dalla normativa di questa emergenza sanitaria è noto. Alassio è città virtuosa, e non merita tante restrizioni, ma l’attenzione non deve venire meno: rispettiamo insieme le regole certi che, anche questa volta, sapremo tirare su la testa, tutti assieme”.

Qui tutte le attività ammesse e vietate con l’entrata della Liguria in zona arancione.