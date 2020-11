Alassio, schianto in moto sull’Aurelia

Alassio. Un incidente si è verificato oggi intorno alle 13 ad Alassio sull’Aurelia, all’altezza della Zero Beach. Un ragazzo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto ed è scivolato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga. Il giovane ha riportato un lieve trauma alla coscia.

Per precauzione è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.