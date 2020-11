Alassio, incontro virtuale con Giovanni Impastato: “Piccoli passi verso la Legalità”

Alassio. “Piccoli passi verso la Legalità” è il progetto varato dall’Istituto Secondario Statale Ollandini di Alassio con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, dedicato ai temi della legalità e dell’impegno civile, inserite nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto alassino.

In questo contesto, lunedì 23 novembre alle ore 10.00, gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Alassio e Ortovero, dialogheranno in videoconferenza con Giovanni Impastato, che sarà collegato da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (Palermo).

Fratello di Peppino Impastato, Giovanni ha raccolto il testimone del suo impegno civile: dalla battaglia per la tutela dell’immagine del fratello contro chi non lo voleva riconoscere come vittima innocente della mafia, all’impegno nella diffusione della cultura della legalità nelle scuola italiane.

“In questo contesto sicuramente complesso – spiega Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio – non abbiamo voluto rinunciare all’incontro, adeguandoci alle normative vigenti in tema di emergenza sanitaria grazie alla collaborazione con i referenti d’Istituto per la Legalità, i professori Letizia Cavallaro e Cristiano Di Adamo, e con la supervisione della Dirigente scolastica Sabina Poggio, con l’obiettivo di proporre riflessioni sull’importanza del rispetto delle leggi e delle vite dedicate alla lotta alla mafia”.