Alassio “gialla”, Galtieri: “Bene, ma la cittadinanza e gli imprenditori meritano più fiducia”

Alassio. “L’intera cittadinanza ha tirato un grande sospiro di sollievo. Essere indicati come zona gialla di fatto varia poco lo stato dell’arte e soprattutto mette al riparo, almeno per ora, i ristoratori e gli esercenti di bar, gelaterie e pasticcerie, dallo spettro della chiusura obbligata, per l’intero periodo indicato dal DPCM: una chiusura che per taluni rischiava di non essere solo temporanea”.

A dirlo è il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri alla luce delle ultime parole espresse dal presidente Giuseppe Conte. “Si tratta di un sospiro di sollievo che però non ci ha fatto dimenticare e soprattutto non ha mutato il nostro pensiero in tema delle restrizioni imposte dagli ultimi decreti in virtù di dati locali ben lungi dalle soglie di criticità” prosegue Galtieri.

“Comprendiamo le problematiche del sistema sanitario che rischia il collasso e non abbasseremo la guardia su quelle precauzioni alla base di ogni DPCM, ma porteremo avanti un dialogo costruttivo perchè agli esercenti alassini e agli alassini tutti sia concessa quella fiducia relativa al rispetto delle regole che si sono conquistati sul campo”.

Tutte le indicazioni previste dal DPCM, in vigore da venerdì 6 novembre e valido sino al 3 dicembre, per le aree a rischio epidemiologico moderato sono disponibili qui. Per eventuali dubbi o domande, il vicesindaco invita i cittadini a contattare il comando di polizia municipale di Alassio all’indirizzo​ poliziamunicipale@comune.alassio.sv.it o al numero 0182 645 555.