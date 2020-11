Alassio, dormiva in auto sotto casa della ex: ammonito dal Questore

Alassio. Dormiva in macchina sotto casa dell’ex fidanzata. Storia finita da mesi, ma lui non riusciva a rassegnarsi. La sua una presenza costante e continua, quasi nell’ombra, per poi spuntare all’improvviso e generare nella donna paura e ansia.

È successo ad Alassio, dove durante un normale controllo la volante della Polizia ha notato la presenza anomala di un uomo (tra i 40 e i 50 anni) che dormiva in auto. Dopo alcune verifiche, è emerso che si era appostato sotto l’abitazione della donna per cercare di ricucire il rapporto.

I poliziotti hanno invitato la donna in ufficio, dove ha deciso di formalizzare una segnalazione, ovvero una richiesta di ammonimento emessa dal Questore. In caso di nuovo intervento delle forze dell’ordine, l’uomo sarà perseguito penalmente.

“È importantissimo che l’attenzione del commissariato sia al massimo in questo momento sul tema dello stalking e della violenza in famiglia – commentano dal commissariato di Alassio – Già normalmente sono situazioni difficili da denunciare, in periodo di semi lockdown diventa ancora più complicato dovendo rimanere in casa e non essendoci nemmeno occasioni in cui parlarne con colleghi o un amico al bar. In questo caso brava la pattuglia a notare l’uomo nella macchina. Siamo in costante collaborazione con centri antiviolenza sul territorio” concludono.