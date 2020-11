“Al sexy shop sì, a noi nulla”: l’amarezza di un commerciante savonese escluso dal decreto ristori

Mi chiamo Roberto Rinaldi e sono co-titolare assieme a mio fratello Riccardo di un ingrosso di generi alimentari ad Alassio, la “Salfo snc”, presente dal 1976.

Vi scrivo solo perchè continuo a leggere notizie di categorie lavorative non comprese nel decreto ristori e volevo ricordare che anche il nostro codice Ateco non è fra quelli inseriti negli aventi diritto.

Ora, con che criterio possiamo noi non averne diritto, quando siamo direttamente collegati alla stragrande maggioranza dei nostri clienti che sono appunto bar e ristoranti? Se non lavorano loro, noi neanche, no?

E perchè, con tutto il rispetto per i titolari dei sexy shop, loro hanno diritto e noi no?

Mi scuso per lo sfogo ma sono molto amareggiato e non vedo un futuro prossimo roseo.

Distinti saluti