Ad Albenga 90 positivi al Coronavirus, i dati aggiornati dal sindaco in consiglio comunale

Albenga. Ha scelto la forma istituzionale di un consiglio comunale il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, e ieri sera, nelle sue comunicazioni che hanno aperto il consiglio, ha fornito i dati delle persone attualmente contagiate dal coronavirus.

“Ad oggi sono circa 90 i soggetti positivi confermati nella città di Albenga, questo dato è in linea con le altre città del territorio – spiega Riccardo Tomatis – Il nostro ospedale ha implementato in questi giorni ulteriormente i posti letto Covid, ma per fortuna sono ancora attivi tutti i servizi alla persona e gli ambulatori e, sperando che i provvedimento presi dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus possano portare a risultati positivi anche se, naturalmente, bisogna aspettare ancora un po’ di tempo per verificarlo”.

In un primo tempo il sindaco di Albenga non aveva seguito fino in fondo la scelta di Alassio e Loano che a fine ottobre avevano deciso di fornire settimanalmente i dati dei cittadini contagiati dal Covid 19, ritenendo “che in una situazione in continua evoluzione come quella attuale non abbia senso fornire i dati comune per comune, in quanto potrebbero creare solo allarmismo o false rassicurazioni ma che sia sufficiente averli come tutti i giorni accade divisi per provincia. Ad Albenga gli ultimi numeri comunicati parlano di una percentuale di casi positivi confermati inferiore allo 0,15% della popolazione generale”.

Ma ora con i dati forniti e l’informativa in consiglio comunale che racconta di 90 positivi ad Albenga chiarisce e mette a fuoco l’attuale situazione sanitaria territoriale.