Accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie: 45enne assolto

Savona. E’ stato assolto perché “il fatto non sussiste”, ma dovrà versare 1.500 euro di multa e 800 euro di risarcimento danni per un episodio di lesioni il 45enne di Frosinone (ma da tempo residente nel savonese) finito a processo con l’accusa maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

La vicenda è cominciata nel 2013, quando un’insegnante di Albenga (oggi 48enne) si reca in vacanza in centro Italia. Qui conosce l’uomo e tra i due inizia una storia d’amore che in breve si trasforma in una relazione stabile, che porta prima il 45enne a trasferirsi in Liguria e poi la nascita di una bimba (che oggi ha 5 anni).

In breve tempo, però, l’incanto pare incrinarsi e nella coppia si creano i primi attrici. Nel 2018 la donna denuncia l’uomo ai carabinieri di Albenga, segnalando di essere stata vittima, a giugno, luglio e a ottobre 2018, di episodi di vessazioni fatti di insulti, minacce e violenze fisiche (schiaffi, pugni e testate) per i quali è stata costretta a ricorrere a cure mediche e a restare in convalescenza anche due settimane. La denuncia a carico dell’uomo è aggravata dal fatto di aver commesso gli atti mentre la donna era in stato di gravidanza e in presenza della figlia minore, di quattro anni.

Nel 2018 viene imposto all’uomo il divieto di avvicinamento ed i servizi sociali stabiliscono che possa incontrare la figlia solo un’ora a settimana. L’uomo, però, non è sempre in grado di ottemperare alle prescrizioni per impegni di lavoro e ciò finisce per “aggravare” la sua posizione di fronte alla magistratura.

Il 4 novembre scorso il processo è giunto a conclusione. Il giudice del tribunale di Savona Emilio Fois ha dichiarato l’uomo (difeso dall’avvocato Carlo Manti di Albenga) colpevole per un episodio di lesioni (quello di ottobre 2018) ma lo ha assolto per il reato di maltrattamenti di famiglia. Per gli altri due episodi di lesioni, invece, è stato dichiarato il “non doversi a procedere”.