A tu per tu con mister Simone Rattalino

A tu per tu con Simone Rattalino, allenatore che da questa stagione guida la Villanovese, squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria. Rattalino, da giocatore, ha indossato le maglie dell’Alassio e dell’Andora, fino all’età di 20 anni. Ha iniziato ad allenare nel settore giovanile dell’Alassio, per poi guidare varie leve giovanili dell’Andora, con una parentesi al Cisano 2000; in seguito ha condotto la Juniores dell’Albenga, guidando anche la prima squadra, la Juniores del Pietra Ligure e il Borgio Verezzi in Seconda Categoria; è stato responsabile del settore giovanile di Andora, Albenga e Pietra Ligure.

Simone Rattalino, classe 1983, che in passato ha vissuto ad Alassio e poi ad Andora, ed ora abita ad Albenga, ci parla dei vari capitoli della sua lunga carriera da tecnico, spiegandoci gli aspetti principali del suo ruolo e del suo modo di interpretarlo. Interviene in trasmissione Mario Pisano, mister della prima squadra dell’Andora e poi del Pietra Ligure quando Rattalino allenava le rispettive Juniores.