A tu per tu con mister Gabriele Gervasi

A tu per tu con Gabriele Gervasi, allenatore dell’Under 16 del Genoa. Gervasi, ex calciatore di ruolo mediano, ha iniziato la sua carriera da tecnico nel Cisano, poi diventato Cerialecisano, che ha condotto per quattro campionati. In seguito, per cinque annate, è stato allenatore nel settore giovanile del Genoa. Nella stagione 2018/2019 è stato il viceallenatore della squadra “primavera” del Jiangsu Suning, società della Cina, per poi fare ritorno nella società rossoblù.

Gabriele Gervasi, classe 1980, ci racconta il suo modo di interpretare il ruolo di allenatore, con le sue idee e le sue metodologie di lavoro, raccontandoci esperienze ed aneddoti vissuti nella sua carriera.