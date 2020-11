A tu per tu con mister Fabio Ghigliazza

A tu per tu con Fabio Ghigliazza, allenatore della Baia Alassio, squadra che disputa il campionato di Prima Categoria ligure. Ghigliazza, ex calciatore, di ruolo difensore, ha giocato nel settore giovanile dell’Imperia, arrivando a debuttare in prima squadra, e poi con Argentina, Golfodianese, Pontedassio, Sanremo Boys, Santo Stefano al Mare e Val Steria, in campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Da tecnico ha allenato nel settore giovanile dell’Andora e, a livello di prime squadre, ha condotto Andora e Ceriale.

Fabio Ghigliazza ci racconta i momenti più significativi vissuti nella sua carriera, sia da giocatore che da allenatore, e ci parla del suo modo di interpretare il ruolo di mister e della realtà della sua attuale squadra, tra presente e programmazione per il futuro.