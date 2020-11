A tu per tu con i mister Enrico Sardo e Davide Brunello

A tu per tu con Enrico Sardo e Davide Brunello, entrambi allenatori di calcio. Sardo, ex giocatore di ruolo centrocampista, ha iniziato la carriera da tecnico nel 2010, guidando Cameranese, Albenga, Loanesi San Francesco, Dianese e Golfo, Ceriale. Brunello, dopo aver allenato in provincia di Savona, è stato mister per diversi anni nei settori giovanili di due società professionistiche, Carpi e Genoa; dal luglio 2019 riveste il ruolo di direttore tecnico delle giovanili del Bari, società che milita in Serie C.

Enrico Sardo, classe 1974, e Davide Brunello, classe 1962, ci parlano del loro modo di vivere il mondo del pallone, raccontandoci alcuni capitoli delle rispettive carriere da tecnico e numerosi aspetti della loro maniera di condurre gli allenamenti ed insegnare il gioco del calcio.