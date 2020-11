A Plodio festa per i 98 anni di nonna Pierina Bonino

Plodio. Un compleanno speciale a Plodio, dove Pierina Bonino ha spento ben 98 candeline ed è stata omaggiata dal sindaco Gabriele Badano e dell’assessore Carme Prando in rappresentanza dell’Amministrazione comunale (nella foto con la festeggiata, la figlia Maria Teresa, e, alla destra, il figlio Oreste).

“Si tratta di un piccolo gesto che vuole però simbolicamente sancire come le persone più anziane siano, sempre e comunque, ma se possibile ancora di più in una piccola comunità come la nostra, le radici su cui possono crescere e germogliare nuovi e sani frutti – commenta il sindaco – L’incontro, che è stato molto intenso ed emozionante, si è svolto all’aperto e a distanza, nel rispetto più assoluto delle norme sanitarie in vigore che così pesantemente gravano sulla nostra vita quotidiana”.

“Cogliamo l’occasione per ricordare, una volta di più, come l’osservanza scrupolosa di questo stile di vita (distanziamento, uso delle mascherine e lavaggio delle mani) sia lo strumento più efficace per uscire al più presto da questo buio periodo. A tal proposito informiamo la cittadinanza che sul sito istituzionale del Comune sono disponibili i dati forniti dalla Asl2 sulla situazione pandemica di Plodio”, conclude Badano.