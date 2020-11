Borgio Verezzi. Il Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria è stato assegnato a “Nota stonata” del francese Didier Caron.

Premiato come spettacolo di maggior successo della 54^ edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi, “Nota stonata” è andato in scena in prima nazionale il 22 agosto scorso in piazza Sant’Agostino. Lo spettacolo, prodotto da Golden Show di Trieste e Teatro della Città di Catania, ha avuto come protagonisti Carlo Greco e Giuseppe Pambieri, diretti in modo eccellente da Moni Ovadia.

Grazie a un testo “deflagrante”, come lo ha definito lo stesso Ovadia, poco alla volta lo spettatore passa dai toni leggeri della scena iniziale ai fantasmi del nazismo, fino a un finale drammatico e sorprendente. Interpretato molto bene da una coppia di attori in stato di grazia, lo spettacolo (unico superstite del programma originario, poi modificato in seguito all’emergenza sanitaria) ha riscosso un alto gradimento nel pubblico e ha avuto una larga eco mediatica, con una ricaduta positiva sul territorio in termini economici e promozionali.

Sempre nell’ambito del Premio camerale, una menzione speciale è stata assegnata a “Giuda” dell’autrice emergente Raffaella Bonsignori, “per la profondità dei contenuti e l’alto livello dell’interpretazione”. Il monologo, anch’esso in prima nazionale, è stato portato in scena da Maximilian Nisi al Teatro Gassman il 13 e 14 agosto.

Il Premio e la menzione speciale saranno consegnati ai vincitori dal presidente della Camera di Commercio delle Riviere Liguri Enrico Lupi nel corso della prossima estate, durante uno degli spettacoli in cartellone al 55° Festival di Borgio Verezzi.