A Bormida il sindaco veste i panni del guardia boschi per difendere il territorio

Bormida. Sindaco guardia boschi: questo il nuovo obiettivo del primo cittadino di Bormida, Daniele Galliano, che continua con il suo monitoraggio per la salvaguardia del territorio.

Il piccolo paese, circondato da aree naturalistiche e forestali, è infatti meta di numerosi fungaioli, ma non sempre in regola con l’obbligo di munirsi di tesserino idoneo, che sia giornaliero, settimanale o annuale.

I proventi di tali titoli, tra l’altro, vanno al Consorzio di miglioramento fondiario di appartenenza (in questo caso il “Bormida Settepani”) e vengono utilizzati proprio per la manutenzione di sentieri e per la valorizzazione dei boschi. Ecco quindi il motivo per il quale il sindaco bormidese si impegna per far sì che tutto avvenga nel pieno rispetto delle regole.