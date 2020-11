Borghetto Santo Spirito. In occasione della campagna “Nastro Rosa” promossa da Airc-Aic, a Borghetto Santo Spirito sono arrivate le nuove aiuole fiorite con ciclamini rosa.

Riferisce il dott. D’Ascenzo: “Abbiamo deciso di aderire alla campagna “Un ciclamino rosa per la ricerca contro il cancro del seno” per dare un’aiuto concreto e nel contempo migliorare l’immagine del nostro paese. Abbiamo cercato di abbellire al meglio alcune zone importanti del paese anche quelle di cui a breve, una volta approvati i progetti, partiranno i lavori di riqualificazione. Per ogni fiore piantato viene donato un euro per la ricerca. Quest’anno, ancora più degli altri anni, i fiori saranno importantissimi per donare un minimo di allegria e di benessere psicofisico in un periodo caratterizzato da uno stato profondo di ansia e malessere generalizzato dovuto all’incertezza. Compatibilmente con il rispetto dei rigidi equilibri di bilancio del Comune dovuti allo stato di pre-dissesto finanziario ereditato, ci impegneremo al massimo con l’obiettivo di rendere più sopportabile questo momento particolarmente pesante della nostra vita”.

“L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale” sottolinea Mariacarla Calcaterra, assessore alle Pari Opportunità “sostiene la ricerca scientifica sul tumore al seno.

Le nuove terapie, frutto di tale ricerca, hanno permesso la guarigione e la sopravvivenza di tante donne. Queste splendide aiuole di ciclamini rosa ricorderanno a tutte noi, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, armi vincenti per combattere tale patologia.”

“Con un solo gesto abbiamo ottenuto un duplice risultato: abbellito il paese e contribuito a sostenere una ricerca fondamentale”. Conclude il sindaco Giancarlo Canepa.