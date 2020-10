Zonta Club Albenga-Alassio aderisce all’iniziativa “Dermo Pigmentazione Ricostruttiva”

Alassio-Albenga. In occasione della campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili “Alassio in Rosa”, lo Zonta Club Alassio-Albenga rinnova il suo impegno, già portato avanti nel biennio precedente, relativo alla “Dermo Pigmentazione Ricostruttiva”

“Ogni anno in Italia quasi 50.000 persone ricevono diagnosi di tumore della mammella, – hanno spiegato. – Oggi, grazie all’unione di figure professionali, la donna al termine delle cure, ha l’opportunità di “ritrovare” il proprio corpo: con la Dermo Pigmentazione Ricostruttiva è possibile ripristinare visivamente il capezzolo, in modo che risulti naturale ed iper-realistico. Professionisti certificati e riconosciuti effettuano il trattamento in totale sicurezza, con l’utilizzo di tecniche in grado di riprodurre tridimensionalità, volume e ombre”.

“Negli anni scorsi, numerose donne, residenti nell’area territoriale di appartenenza del Club (da Andora a Pietra Ligure ed Entroterra), hanno usufruito del trattamento, in totale anonimato e nel rispetto della privacy, con risultati entusiasmanti; si è deciso quindi di consolidare questa iniziativa”, hanno concluso da Zonta.

Zonta International è un’organizzazione nata nel 1919 negli Stati Uniti, con lo scopo di migliorare la condizione femminile in tutti i suoi aspetti, attraverso azioni di service ed advocacy. A livello internazionale vengono promosse Borse di Studio, e collaborazioni con le agenzie dell’ONU, presso le quali Zonta è accreditato, con funzioni consultive (UN WOMEN, UNESCO ed ECOSOC).

Detiene inoltre uno status di partecipazione al Consiglio d’Europa. A livello locale il Club svolge azioni culturali e sociali, con particolare attenzione alla problematiche femminili ed alla violenza di genere. Per maggiori informazioni www.zontaalassioalbenga.it