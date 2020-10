Virus, l’amministrazione alassina rassicura: “Al momento dati sotto controllo”

Alassio. Alla luce anche dell’ordinanza regionale emessa nel pomeriggio di ieri dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, l’amministrazione comunale alassina, nel recepire le ulteriori indicazioni, conferma le proprie disposizioni in materia di prevenzione e di lotta alla diffusione del Covid-19.

“Proseguiremo nell’attività di controllo sull’utilizzo delle mascherine anche all’aperto – spiegano dal Comando di Polizia Municipale – stringeremo le maglie rispetto agli eventuali assembramenti”.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti – aggiunge Angelo Galtieri – e in particolare degli esercenti di bar e ristoranti che con le nuove prescrizioni più di altri dovranno adeguare i propri locali. Per questa ragione rispetto agli eventi già in programma per la settimana siamo a confermare i due appuntamenti nell’ambito di Alassio in Rosa per Alessia, con l’Apericerca. Organizzati dall’Aga in collaborazione con l’Airc e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alassio, si svolgeranno venerdì 23 e sabato 2 ottobre rispettivamente presso il Rudy Cafè e da Spotti. Il rispetto delle regole può coesistere con un evento che nel coinvolgere numerose persone in totale sicurezza si prefigge un fine altamente benefico”.

“E’ stata invece annullata – prosegue Patrizia Mordente, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Alassio – ‘Passeggiando con’, la camminata benefica prevista sempre nel calendario di Alassio in Rosa per Alessia. L’ordinanza di Toti ha infatti definitivamente cancellato ogni manifestazione. Con Roberto De Michelis, referente Airc del nostro territorio, abbiamo contattato Evaristo Beccalossi, che aveva annunciato la sua partecipazione all’evento, che nel comprendere le ovvie ragioni della cancellazione dell’iniziativa, si è subito dichiarato disponibile ad intervenire qualora individuassimo, in futuro, una nuova data per recuperare ‘Passeggiando con'”.

“Stiamo vivendo giornate molto particolari – aggiungono dall’amministrazione alassina – le nuove misure sono molto severe con l’obiettivo di contenere il contagio e di evitare un nuovo lockdown, ma per quanto ci riguarda, al momento, la situazione della nostra città è ampiamente sotto controllo, anzi, il numero dei contagio è ampiamente al di sotto del trend ligure e nazionale. Su una popolazione di 10521 residenti risulta positivo con lievi sintomi lo 0,019% . Nel comprendere le preoccupazioni delle famiglie e degli alassini in genere, sarà nostra cura emettere settimanalmente una nota relativa all’andamento dei contagi. Salvo avvenimenti particolari, che nessuno auspica, ogni lunedì mattina, alle 10, sarà nostra cura pubblicheremo sul nostro organo di informazione istituzionale www.alassionews.it e sulla nostra pagina facebook i dati, raffrontati a quelli della settimana precedente”.