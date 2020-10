Varazze. Durante alcuni carotaggi eseguiti nei giorni scorsi nei pressi di un serbatoio interrato non a norma, situato a Varazze in via San Francesco, sono stati tranciati dei cavi della Telecom, causando lo stop al servizio telefonico e internet per gli utenti della via interessata e anche di via Montegrappa.

Le perforazioni nel terreno per vedere il livello di inquinamento del gasolio hanno così tranciato le infrastrutture telefoniche, causando un grave disagio.

Foto 2 di 2



I cavi sono situati a 15 metri dalla stazione centrale della Telecom: almeno 2.000 le persone senza telefono e internet.

In questo momento sono in corso i lavori di ripristino da parte dei tecnici, ma ci vorranno almeno tre giorni per un ritorno alla normalità.

E non mancano le polemiche degli abitanti, anche perchè le verifiche sul livello di inquinamento provocato dalla presenza del serbatoio sono arrivate in grave ritardo e ora oltre al danno ambientale anche la beffa del disagio causato dalle perforazioni.