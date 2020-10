VBC Savona, Daniele Travi: “Quest’anno dobbiamo cercare di puntare in alto”

Savona. Prosegue il lavoro in casa VBC Savona. Il sodalizio biancorosso si sta preparando in vista del prossimo campionato di Serie D, che vedrà ai nastri di partenza nove contendenti.

Pronto per il grande inizio la banda Daniele Travi, che ha così commentato queste prime settimane di allenamenti: “Stiamo lavorando duramente come giusto che sia, è importante in questo periodo che precede il campionato mettere benzina sulle gambe. Dobbiamo cercare di puntare in alto quest’anno, siamo una squadra molto competitiva, per questo sarà importante arrivare al meglio alla prima gara ufficiale”.

Prima esperienza agli ordini di coach Giordano Siccardi per il giovane classe 1996. “Ne ho sempre sentito parlare ma non è mai stato il mio allenatore – dichiara Daniele -. È un veterano della categoria per questo ci darà una grossa mano a crescere. Il mio unico obiettivo deve essere quello di dare sempre il massimo per aiutare la squadra, vedremo come andrà”.