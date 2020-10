Vado, tesserato un difensore proveniente dalla categoria superiore: Gabriele Vavassori

Vado Ligure. Ancora un nuovo arrivo per il Vado, che ha iniziato il campionato di Serie D con un bilancio in equilibrio, ottenendo, nell’ordine, un pareggio, una sconfitta e una vittoria.

La società rossoblù comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Gabriele Vavassori.

Difensore centrale classe 1998, Vavassori è reduce da un’esperienza in Serie C con la maglia della Pianese, mentre nelle due stagioni precedenti ha collezionato 62 presenze e 7 gol con i lombardi dell’Arconatese in Serie D. In precedenza aveva giocato nelle giovanili della Pro Vercelli e nell’Inveruno.