Vado Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 6.30, per un incendio divampato sul tetto di un palazzo in via Ferraris.

Ancora da stabilire le cause del rogo. Fortunatamente le fiamme non si sono estese agli appartamenti sottostanti, e non si registrano feriti o intossicati.

Foto 2 di 2



Nel momento in cui scriviamo le squadre dei pompieri sono ancora sul posto per completare la messa in sicurezza.