Vaccino, a Cairo Salute numero sempre occupato, Morando: “Arrivano 200 chiamate al giorno”

Cairo Montenotte. “Numero sempre occupato”, “Bisogna riuscire a telefonare questo è il problema! Gli anziani a che dio devono rivolgersi?”, “Si potrebbe aumentare l’orario per ricevere le telefonate“. Questi solo alcuni dei commenti su Facebook e delle lamentale di molti anziani cairesi che segnalano la difficoltà a prenotare il vaccino anti-influenzale.

Da ieri, infatti, è attivo il numero dedicato (cell. 389.58.30.777) di Cairo Salute, a cui telefonare per prendere appuntamento dalle 13:00 alle 16:00, ma non tutti sono riusciti a parlare con la segretaria addetta. “Abbiamo chiamato ininterrottamente per tutte 3 le ore ed era sempre occupato – raccontano Andrea e Renzo, due anziani cairesi – Non sappiamo come fare”.

Il direttore del centro di medicina di gruppo, Amatore Morando, spiega: “Troppe chiamate in un giorno. La segretaria è una e ha già risposto a 200 telefonate, compilando anche le schede per ogni paziente richiedente il vaccino e programmando l’appuntamento”.

“A Cairo in totale sono quasi 4.000 tra anziani e bambini gli aventi diritto alla vaccinazione gratuita. Le prenotazioni sono partite solo ieri e saranno attive fino al 31 dicembre, invito a non avere fretta. In ogni caso contiamo di terminare le prenotazioni e le somministrazioni dei vaccini entro metà novembre” conclude il direttore di Cairo Salute.

Se il numero per gli appuntamenti è attivo dal 12 ottobre, la somministrazione delle dosi, invece, prenderà avvio lunedì 19 e si svolgerà nel foyer del Teatro Chebello all’interno di Palazzo di Città. Locale messo a disposizione dall’amministrazione per evitare assembramenti e rispettare le norma anti-covid (leggi qui).