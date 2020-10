Vaccino, ad Albisola Superiore si fa anche negli spazi Asl di via dei Conradi

Albisola Superiore. È partita mercoledì scorso la campagna vaccinale. Oltre che negli studi dei medici di famiglia, la vaccinazione si svolgerà anche nei locali adiacenti agli sportelli polifunzionali del Distretto Savonese in via dei Conradi 81.

Circa un mese e mezzo fa la richiesta dell’intero gruppo di medici albisolesi all’amministrazione di poter ottenere anche altri locali per la somministrazione del vaccino. I medici, infatti, erano preoccupati della gestione in sicurezza tale attività, considerato l’importante numero di utenti che mediamente si sottopongono al vaccino, e della necessità, a causa dell’emergenza Covid, di adottare apposite precauzioni fra cui quella di poter fruire di spazi ampi e non affollati.

L’amministrazione comunale si era pertanto fatta carico di questa istanza al fine di trovare delle soluzioni, in particolare l’assessore Calogero Sprio, con delega ai Servizi Ambulatoriali, ha intrattenuto contatti con l’ASL 2. “Grazie ad una proficua collaborazione col Direttore del Distretto Sanitario Savonese Dr. Giancarlo Conte è stato possibile accedere all’utilizzo degli spazi Asl di via dei Conradi i quattro pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) nei quali la sede era disponibile”.

“Questo è un risultato molto importante perché fornisce ai cittadini, perlopiù anziani, la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale senza doversi recare a Savona. Come spesso avviene la sinergia fra enti ed agenzie diverse produce buoni risultati” conclude Sprio.