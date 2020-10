Una scatola di caramelle per aiutare l’ANT nella prevenzione oncologica

Albenga. A partire da oggi giovedì 8 ottobre, con una scatolina di caramelle, sarà possibile sostenere la delegazione ANT di Albenga.

“Hai ricevuto una notifica… ricordati di fare prevenzione” la frase riportata sulle scatoline, che sottolinea l’importanza di sottoporsi alle visite di controllo, un modo dolce per aiutare la raccolta fondi.

La neo delegata di zona Cristina Pavanelli, responsabile del Charity Point ingauno, ha chiesto la collaborazione ai titolari di alcune attività albenganesi che hanno prontamente aderito all’iniziativa.

La Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica informando, sensibilizzando e soprattutto offrendo ogni anno, gratuitamente, 25.000 visite per la diagnosi precoce di diverse patologie: dalle neoplasie dermatologiche alle tiroidee, dai tumori femminili a quelli della sfera maschile fino al cavo orale e a un programma di consulenze nutrizionali personalizzate.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica che si svolgeranno sul territorio inganno. Per ogni informazione rivolgersi presso il Charity Point Via Roma 46 ad Albenga, inviare una mail a delegantalbenga@gmail.com o telefonare allo 0182/556060 – 3714210207.

Le scatoline di caramelle si possono trovare presso:

Champagne Parrucchiera by Enrico e Maria – Via Palestro 1

Coiffeuse Lina Jessica e Lina – Via Dalmazia 15

Coiffeuse Rita – Viale 8 marzo 49

Effetto Donna e Uomo Sabrina – Via Piave 67

Il bello delle donne Salone estetico – Via Roma 47

Maida HairStyle – Viale Pontelungo 94

Parrucchiera Franca Folcheri – Piazza Trincheri 4

Parrucchiera Hair Rita Mendola – Via Brescia 15