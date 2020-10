Savona. Si chiama Dash, e cerca casa. E’ il primo degli ospiti del canile di Savona che vi presentiamo in questo nuovo spazio, “Una casa per Fido”: ogni sabato faremo la conoscenza di un cane in attesa di una nuova famiglia.

Dash ha un’età stimata di poco più di due anni, pesa 45 kg ed è in canile dal 7 settembre del 2020, quando è stato trovato. Ad oggi nessuno lo ha cercato. Buono di carattere, tranquillo al guinzaglio; per lui è preferibile una casa con giardino. Da valutare con altri animali.

di 6 Galleria fotografica Una casa per Dash









Chi fosse intenzionato ad adottarlo può contattare i volontari Marcello Amadini e Simona Golin al numero 019/264716 o via mail (caniledisavona@libero.it). Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del canile.

Un cane e una principessa. Un accostamento “da cartone animato Disney” per trovare una nuova casa ai tanti animali ospiti del canile di Savona. E’ il progetto in cui si sono lanciate le Principesse in Corsia, con gli scatti del fotografo Marco Toschi: una iniziativa a cui IVG ha deciso di collaborare volentieri, mettendo a disposizione le proprie pagine. Con la speranza che la loro piccola fiaba finisca con il “lieto fine” di una nuova famiglia.